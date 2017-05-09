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Более 100 нелегалов перебрались через ограду на границе Испании и Марокко

Международная панорама
9 мая, 11:13 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

По данным издания, три человека, в том числе два сотрудника гражданской гвардии, пострадали

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МАДРИД, 9 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Более 100 нелегальных мигрантов смогли проникнуть во вторник на территорию испанского автономного города Мелилья из Марокко. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, инцидент произошел рано утром, когда порядка 150 нелегалов попытались перебраться через ограду вдоль границы между Испанией и Марокко. Отмечается, что три человека пострадали, в том числе два сотрудника гражданской гвардии.

Мелилья расположена на севере Африки, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль 12-километровой границы с Марокко установлен шестиметровый забор со смотровыми вышками. Несмотря на это, нелегалам все же удается иногда перебраться через ограду.

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