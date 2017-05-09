Абэ хочет как можно скорее провести телефонные переговоры с новым президентом Южной Кореи

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет в кратчайший срок провести телефонные переговоры с новым президентом Южной Кореи, который будет определен по итогам проходящих сегодня в этой стране выборов. Об этом глава японского правительства заявил во время дебатов в национальном парламенте.
"В самые кратчайшие сроки я хотел бы провести телефонные переговоры с новым президентом", - подчеркнул Абэ. Японский премьер также отметил, что рассчитывает укрепить трехстороннее сотрудничество Японии, Южной Кореи и США при новой южнокорейской администрации на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.
Досрочные президентские выборы проходят 9 мая в Южной Корее. Ожидается, что окончательные результаты будут оглашены во второй половине дня 10 мая, однако имя победителя, скорее всего, будет известно уже предстоящей ночью.
Безусловным лидером на выборах считается кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Согласно данным последних опросов, его поддерживают около 42% граждан, имеющих право голоса. Далее по популярности следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Их рейтинги колеблются на уровне около 18%.