Радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в Харькове

Турнир в Афинах станет первым международным стартом сезона для прыгуна с шестом МудроваСпорт 9 мая, 11:31
Организаторы двух этапов "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой в стартахСпорт 9 мая, 11:12
Чемпион мира легкоатлет Шубенков с портретом деда прошел в составе "Бессмертного полка"Спорт 9 мая, 10:30
СМИ: Бэйл договорился с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"Спорт 9 мая, 10:23
Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с БушарСпорт 9 мая, 9:53
Рекордсмен по победам на этапах "Джиро" Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую женуСпорт 9 мая, 9:45
Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с ШараповойСпорт 9 мая, 9:18
Около 500 волонтеров задействовано в проведении ЧМ по хоккею в КельнеСпорт 9 мая, 9:00
В акции "Бессмертный полк" в Пекине приняли участие около 300 человекОбщество 9 мая, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы в Харькове.
"Участники акции "Бессмертный полк" собрались в нескольких метрах от памятника (Мемориал Славы), начали скандировать "Фашизм не пройдет", петь советские песни и декламировать стихи о "гражданской войне в Донбассе". Во время исполнения одной из песен началась потасовка", - говорится в сообщении издания "УНИАН".
По информации местных СМИ, около пяти тыс. человек пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы к Мемориалу Славы в Харькове. Позже к ним присоединились участники акции "Бессмертный полк", в руках которых были фото ветеранов, а также георгиевские ленты. Это вызвало недовольство украинских радикалов, которое переросло в потасовку. Ее смогли разнять около 50 правоохранителей.
Ранее первые столкновение из-за георгиевских ленточек произошли в Запорожье на митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У одной из групп митингующих была советская символика, что вызвало недовольство у другой. Произошли столкновения при попытке снять символику, после чего одного из участников направили в районный отдел полиции. Позже правоохранители сообщили, что "ситуация в городе находится под контролем".