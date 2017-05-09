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Радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в Харькове

Международная панорама
9 мая, 11:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

Недовольство украинских радикалов георгиевскими лентами участников "Бессмертного полка" переросло в потасовку. Ее смогли разнять около 50 правоохранителей

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы в Харькове.

"Участники акции "Бессмертный полк" собрались в нескольких метрах от памятника (Мемориал Славы), начали скандировать "Фашизм не пройдет", петь советские песни и декламировать стихи о "гражданской войне в Донбассе". Во время исполнения одной из песен началась потасовка", - говорится в сообщении издания "УНИАН".

По информации местных СМИ, около пяти тыс. человек пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы к Мемориалу Славы в Харькове. Позже к ним присоединились участники акции "Бессмертный полк", в руках которых были фото ветеранов, а также георгиевские ленты. Это вызвало недовольство украинских радикалов, которое переросло в потасовку. Ее смогли разнять около 50 правоохранителей.

Ранее первые столкновение из-за георгиевских ленточек произошли в Запорожье на митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У одной из групп митингующих была советская символика, что вызвало недовольство у другой. Произошли столкновения при попытке снять символику, после чего одного из участников направили в районный отдел полиции. Позже правоохранители сообщили, что "ситуация в городе находится под контролем".

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