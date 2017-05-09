Украинские радикалы заблокировали подход к Вечному огню в Киеве

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы заблокировали подход к Вечному огню в столичном парке Славы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, там находятся около десяти радикалов с черно-красными флагами.

В украинской полиции сообщили, что в настоящее время "проводят переговоры с группой лиц, которые заблокировали вход на территорию парка Вечной Славы". Однако радикалы не намерены уходить.

Кроме того, националисты забросали дымовыми шашками колонну участников акции "Бессмертный полк", которая двигалась от Арсенальной площади в направлении к площади Славы. Инцидент произошел возле офиса партии "Организация украинских националистов" (ОУН), передает корреспондент ТАСС.

Дымовые шашки бросали из окна офиса ОУН на улице Ивана Мазепы, где с утра правоохранительными органами были заблокированы члены партии. Вслед за дымовыми шашками в колонну полетели бутылки, яйца, картофель.

Полицейский, сопровождавший колонну "Бессмертного полка", получил телесные повреждения от дымовой шашки. "Медики сказали о том, что травмирован полицейский от взорвавшейся дымовой шашки", - сообщили в полиции Киева.

В колонне участников акции "Бессмертный полк", которая в Киеве называется "Никто не забыт, ничто не забыто", - около тысячи человек.