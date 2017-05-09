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Главы МИД Словакии и США обсудили отношения с РФ и ситуацию на Украине

Международная панорама
9 мая, 11:45 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 9, мая. /ТАСС

Урегулирование ситуации на Украине является одним из основных приоритетов внешней политики Словакии и США, отметил Мирослав Лайчак. В этой связи он высказался за активизацию диалога Запада с РФ

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БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в ходе встречи в Вашингтоне перспективы развития отношений Запада с Россией, ситуацию на Украине и в Сирии, а также двустороннее взаимодействие своих стран. Об этом сообщило словацкое информационное агентство TASR.

"Ситуация на востоке Украины грозит перерасти в замороженный конфликт. Политический процесс не двигается с места. Мы не наблюдаем в нем прогресса", - заявил по итогам переговоров глава словацкой дипломатии.

Урегулирование ситуации на Украине, по его словам, является одним из основных приоритетов внешней политики Словакии и США. В этой связи он высказался за активизацию диалога Запада с РФ. "Было бы непродуктивно заморозить наши контакты с Россией. Наоборот, мы должны сохранять открытыми каналы для активного диалога", - сказал Мирослав Лайчак.

Братислава, как он подчеркнул, готова также активизировать сотрудничество с США и другими государствами-членами НАТО с целью ликвидации террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Словацкое правительство заявляет, что борьба с терроризмом относится к его приоритетам", - констатировал Мирослав Лайчак.

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