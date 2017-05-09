СМИ: более 50 человек пострадали в результате двух взрывов в торговом центре в Таиланде

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате двух взрывов, прогремевших в одном из торговых центров в провинции Паттани на юге Таиланда, увеличилось до 56. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.
По информации агентства, бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание магазина около 14:40 по местному времени (10:40 мск). Затем взорвался заминированный автомобиль, находящийся на парковке торгового центра. Пострадавшие направлены в больницы.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате взрывов в торговом центре провинции Паттани. Об этом сообщала газета Bangkok Post.
В провинциях Яла, Паттани и Нартхиват уже более 11 лет действуют группы боевиков, добивающиеся отделения мусульманского юга от Бангкока. За это время в результате взрывов и перестрелок погибли более 6,5 тыс. человек.