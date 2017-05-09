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Председатель парламента: праздник Победы должен стать днем примирения в Молдавии

Международная панорама
9 мая, 12:04 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

В Кишиневе десятки тысяч человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которую возглавили ветераны Великой Отечественной войны

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КИШИНЕВ, 9 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. День Победы должен примирить молдавское общество, часть которого считает, что 9 мая надо отмечать также День Европы. Такое мнение высказал спикер парламента и вице-председатель правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Андриан Канду после церемонии возложения цветов к Вечному огню.

"Сегодня мы празднуем День Победы и отдаем дань памяти тем, кто отдал свои жизни и здоровье ради будущих поколений. В этот день 72 года назад закончилась самая страшная война 20-го века. И через годы был заложен проект мира, поэтому сегодня мы отмечаем оба праздника. Но без Победы сегодня не было бы Европы", - прокомментировал Канду недавнее решение парламента совместить на 9 мая оба праздника.

Несмотря на высказанные общественностью опасения, посвященные Дню Победы мероприятия проходят в Молдавии очень торжественно. В Кишиневе десятки тысяч человек присоединились к акции "Бессмертный полк", которую возглавили ветераны Великой Отечественной войны. Многокилометровая колонна прошла от центральной площади Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам Неизвестного солдата. В этой акции приняли участие много молодых людей, которые пришли в военной форме советского образца, несли красные флаги и большие георгиевские ленты.

Проевропейские силы

Отдельный "Марш Победы" впервые провела и ДПМ. Его возглавляли лидер партии Владимир Плахотнюк, председатель парламента, премьер-министр Павел Филип, ряд министров и депутатов. Многотысячная колонна под флагами Молдавии и Евросоюза и исполняемым военным оркестром "День Победы" проследовала по главным улицам Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", где участники акции отдали дань памяти павшим.

Сегодня кишиневцев и гостей столицы пригласили на праздничный концерт. Кроме звезд молдавской эстрады, на главной площади города запланированы выступления Димы Билана, Вячеслава Добрынина и Александра Серова. Здесь же разместилась экспозиция военной техники советского образца, организована ярмарка.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 18 стали Героями Советского Союза. День Победы в Молдавии традиционно отмечается на территории всей страны - в Кишиневе и других населенных пунктах сотни тысяч людей приходят к мемориалам, чтобы почтить память погибших солдат. В настоящее время в Молдавии проживает около тысячи ветеранов. Ко Дню Победы правительство страны предоставило им единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч леев (около 500 долларов).

За объединение двух праздников 9 мая в апреле проголосовали ДПМ, Либеральная партия и независимые депутаты. Оппозиционные фракции Партии социалистов Республики Молдова и Партии коммунистов Республики Молдова в знак протеста покинули зал заседаний.

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