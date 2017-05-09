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Лукашенко заявил о необходимости укрепления безопасности Белоруссии

Международная панорама
9 мая, 12:36 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Президент Белоруссии подчеркнул, что на примере ветеранов будут учиться новые поколения, поскольку не может быть ничего достойнее, чем жертвенный подвиг во имя свободы и независимости

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МИНСК, 9 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Обеспечение безопасности Белоруссии в условиях международной напряженности приобретает особую значимость. Уверенность в этом выразил во вторник на торжествах по случаю Дня Победы президент Александр Лукашенко.

Поздравляя ветеранов, он подчеркнул, что на их примере будут учиться новые поколения белорусов, поскольку не может быть ничего достойнее, чем жертвенный подвиг во имя свободы и независимости. "С годами мы понимаем это все острее. Особенно сегодня, когда возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, - заявил президент. - В разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты, человечество оказалось у опасной черты новой большой войны".

Он напомнил, что угрозам подвергается и Белоруссия. "У наших границ накапливается военный арсенал. Буквально по соседству, в бывших советских республиках Прибалтики и Польше, размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры", - констатировал Лукашенко. Он отметил, что "с помощью пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны".

Президент указал, что в этих условиях особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. "Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в родном доме. Мы должны быть так же едины и тверды, как наши отцы и деды и прадеды, тогда никто не осмелится проверять нас на прочность", - подчеркнул он. Лукашенко заверил, что никогда с белорусской земли не исходила и не будет исходить агрессия.

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