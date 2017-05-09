На юго-востоке Турции прогремел взрыв, ранены трое военнослужащих

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Не менее трех турецких военнослужащих получили ранения во вторник в результате взрыва мины, заложенной террористами в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции в приграничном с Ираном районе.
Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на Вооруженные силы Турции.
По ее информации, инцидент случился в области Шемдинли.