Против размещения в Польше беженцев выступают 73% жителей республики

ВАРШАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Число граждан, выступающих против размещения в Польше беженцев из мусульманских стран, растет. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра IPSOS.

Как следует из итогов опроса, 46% поляков "решительно против" беженцев и исламских мигрантов. Ответ "скорее против" выбрали еще 27%. 19% участников исследования считают, что республика должна принимать на своей территории ищущих убежища и лучших условий жизни людей, а 4% в этом абсолютно уверены.

Опрос проводился на репрезентативной группе с участием более тысячи совершеннолетних жителей Польши.

Почти два года назад в рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов Польша обязалась принять на своей территории семь тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты.