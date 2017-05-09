Против размещения в Польше беженцев выступают 73% жителей республики

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ВАРШАВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Число граждан, выступающих против размещения в Польше беженцев из мусульманских стран, растет. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра IPSOS.
Как следует из итогов опроса, 46% поляков "решительно против" беженцев и исламских мигрантов. Ответ "скорее против" выбрали еще 27%. 19% участников исследования считают, что республика должна принимать на своей территории ищущих убежища и лучших условий жизни людей, а 4% в этом абсолютно уверены.
Опрос проводился на репрезентативной группе с участием более тысячи совершеннолетних жителей Польши.
Почти два года назад в рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов Польша обязалась принять на своей территории семь тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты.