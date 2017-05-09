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Руперт Мердок: волна скандалов ничем не угрожает телеканалу Fox News

Международная панорама
9 мая, 13:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Fox News, экс-глава которого оказался в эпицентре скандалов о домогательствах

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Медийный магнат Руперт Мердок заявил, что его совершенно не беспокоит волна скандалов с американским телеканалом Fox News, который входит в состав принадлежащего ему конгломерата 21st Century Fox. В плане бизнеса, по его мнению, тревожиться нужно скорее британской теле- и радиовещательной корпорации Би-би-си, сотрудник которой задал этот вопрос магнату в Нью-Йорке.

Би-би-си не удалось получить у Мердока официальное интервью, поэтому пришлось направить репортера добывать нужную информацию прямо на улице. Сотрудник британской корпорации задавал вопросы в тот момент, когда магнат усаживался в автомобиль на Манхэттене.

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"С Fox News ничего страшного не происходит. У телеканала рекордно высокие рейтинги, поэтому я не тревожусь вообще", - назидательно ответил Мердок.

Он достаточно личностно воспринял вопрос, повлияют ли скандалы вокруг Fox News на одобрение регуляторами решения 21st Century Fox приобрести дополнительно 61% акций британского телеканала Sky News. "Вам скорее следует беспокоиться за Би-би-си", - заявил Мердок сотруднику британской вещательной корпорации.

Как сообщала ранее телекомпания CNN, министерство юстиции США проводит расследование в отношении Fox News, который покинул бывший глава Роджер Эйлс. Он был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала Гретчен Карлсон и Мегин Келли обвинили его в домогательствах. Первая, в частности, обвинила бывшего шефа в своем увольнении за отказ вступить с ним в интимную связь. Когда она решила "положить конец дискриминационному обращению", Эйлс, по ее словам, стал добиваться ее отставки, а в июне прошлого года не продлил с ней контракт.

В сентябре прошлого года Fox News урегулировал исковые претензии Карлсон. По данным журнала Vanity Fair, ей было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. Позднее со схожими обвинениями в адрес бывшего руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Эйлса в домогательствах обвинили более десятка женщин.

76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля прошлого года. Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и является влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении. Он считается главным конкурентом CNN.

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