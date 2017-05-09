Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков

ТУНИС, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Более 70 боевиков были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в 17 из 34 провинций Афганистана. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"Афганские силы национальной обороны и безопасности проводят операции по зачистке в 17 из 34 провинций республики, - отмечается в документе. - За последние сутки удалось ликвидировать 71 вооруженного боевика, 35 получили ранения и восемь взяты в плен".

Кроме того, как отмечает ведомство, в ходе мероприятий были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, а также обезврежены несколько фугасов и мин.

Информации о пострадавших со стороны силовиков не сообщается.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ).