На Украине за хулиганство в ходе мероприятий по случаю Дня Победы задержаны 45 человек

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинская полиция задержала 45 человек по всей стране за хулиганские действия во время акции по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые собрали порядка 50 тыс. человек. Об этом сообщил на брифинге начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
"45 человек задержаны за хулиганство", - заявил он.
По словам начальника полиции, в Киеве задержали 24 человек в офисе запрещенной в РФ партии "Организация украинских националистов". Они забрасывали через окна участников акции "Бессмертный полк" дымовыми шашками, деревянными битами, пакетами с краской.
Кроме, того, добавил Крищенко, задержан еще один человек, пытавшийся развернуть баннер "с советской символикой".
В общем по стране, как отметил Крищенко, в акциях в честь Дня Победы приняли участие около 50 тыс. человек.
Он сказал также, что информация о получивших травмы во время стычек уточняется, при этом заверил, что "серьезных пострадавших нет".