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СМИ: Аббас заявил о готовности встретиться с Нетаньяху

Международная панорама
9 мая, 13:52 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Отмечается, что посредником в переговорах должен выступить президент США Дональд Трамп

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КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил о готовности встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, Аббас также отметил, что "Трамп скоро посетит оккупированные палестинские земли". Однако он не уточнил сроки предполагаемого визита американского президента.

Официального подтверждения американской администрации по поводу возможного визита Трампа в Палестину пока не поступало. Ранее Белый дом информировал, что президент США во время своего первого зарубежного турне на посту главы государства встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом и обсудит с ним урегулирование ближневосточного конфликта.

В ходе своего первого визита, который состоится в этом месяце, Трамп намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Рим.

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
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