Президент Болгарии поздравил Владимира Путина с Днем Победы

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СОФИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Болгарии Румен Радев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы болгарского государства.
"Примите мои поздравления и наилучшие пожелания Вам и российскому народу по случаю Дня Победы - 9 мая. Трудно представить, как бы выглядел наш мир без исторической победы, которая был достигнута 72 года назад. Достигнута решительным вкладом смелых мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за освобождение мира от нацизма", - заявил Радев.
В своем письме президент Болгарии пожелал гражданам России благополучия и процветания.