В Южной Корее завершилось голосование и начался подсчет голосов на президентских выборах

СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Голосование за нового президента Республики Корея (РК) завершилось во вторник в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Как сообщила Национальная избирательная комиссия, во всех 13 тыс. 964 избирательных участках в стране начался подсчет бюллетеней.

"По состоянию на 19:00 (13:00 мск) явка избирателей составила 75,1% или 31,9 млн человек", - отмечается в сообщении избиркома. В это число входят и 26,06% электората, проголосовавшего досрочно 4 и 5 мая. Всего правом голоса в РК обладают 42,48 млн человек или 82% населения.

Окончательные результаты выборов будут оглашены во второй половине дня 10 мая, однако имя победителя, скорее всего, станет известно уже предстоящей ночью.

Безусловным лидером президентской гонки считается кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Согласно данным последних опросов, его поддерживают около 42% граждан, имеющих право голоса. Далее по популярности следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Их рейтинги колеблются на уровне около 18%.

Выборы организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.