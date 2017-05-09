Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин

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СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Экзитполы показывают, что победу на президентских выборах в Республике Корея одержал Мун Чжэ Ин с 41,4% голосов. Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Данные экзитполов, проведенных тремя крупнейшими телерадиовещательными компаниями MBC, KBS и SBS, говорят о том, что Мун Чжэ Ин одержал убедительную победу, набрав 41,4% голосов", - отмечает агентство.
Второе место, согласно экзитполам, получил кандидат от консервативной Корейской партии свободы (бывшая "Сэнури") Хон Чжун Пхё с 23,3%. Замыкает тройку лидеров представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су (21,8%).
Выборы организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода. Окончательные результаты выборов будут оглашены во второй половине дня 10 мая, однако имя победителя, скорее всего, станет известно уже ближайшей ночью.