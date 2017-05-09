Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в боях с боевиками "Аль-Каиды" в Бенгази погибли 13 и ранены 55 бойцов ЛНА

Международная панорама
9 мая, 14:29 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Бойцы Ливийской национальной армии продвигаются в северных районах Эс-Сабри и Суг-эль-Хут

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 13 бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара погибли и 55 получили ранения за сутки боев в Бенгази с боевиками террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник новостной портал Al Wasat.

В понедельник армейские формирования начали наступление на позиции экстремистских формирований под названием "Совет шуры революционеров Бенгази", костяк которого составляют связанные с каидовцами формирования ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"). Штурму предшествовали массированная артподготовка и удары с воздуха.

К настоящему моменту силам Хафтара удалось выбить экстремистов из городского порта. Сейчас они продвигаются с боем в северных районах Эс-Сабри и Суг-эль-Хут. О потерях среди радикалов информации не поступало.

ЛНА, поддерживающая власти на востоке - Палату представителей (избранный парламент), уже долгое время ведет в Бенгази (1 тысяча км к востоку от Триполи) борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" формирований. С середины ноября прошлого года армия вела наступление на западные кварталы, и в настоящее время пытается втеснить экстремистов из их последних оплотов на севере, практически полностью взяв город под контроль. Пытаясь сдержать натиск армейских частей, боевики периодически обстреливают жилые кварталы и устраивают теракты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погодные условия не позволили авиации принять участие в параде Победы в Москве
2
Радикалы напали на участников акции "Бессмертный полк" в Харькове
3
"Бессмертный полк" в Москве. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
6
Экзитполы: на президентских выборах в Южной Корее побеждает Мун Чжэ Ин
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама