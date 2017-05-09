СМИ: в боях с боевиками "Аль-Каиды" в Бенгази погибли 13 и ранены 55 бойцов ЛНА

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КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере 13 бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара погибли и 55 получили ранения за сутки боев в Бенгази с боевиками террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник новостной портал Al Wasat.
В понедельник армейские формирования начали наступление на позиции экстремистских формирований под названием "Совет шуры революционеров Бенгази", костяк которого составляют связанные с каидовцами формирования ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"). Штурму предшествовали массированная артподготовка и удары с воздуха.
К настоящему моменту силам Хафтара удалось выбить экстремистов из городского порта. Сейчас они продвигаются с боем в северных районах Эс-Сабри и Суг-эль-Хут. О потерях среди радикалов информации не поступало.
ЛНА, поддерживающая власти на востоке - Палату представителей (избранный парламент), уже долгое время ведет в Бенгази (1 тысяча км к востоку от Триполи) борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" формирований. С середины ноября прошлого года армия вела наступление на западные кварталы, и в настоящее время пытается втеснить экстремистов из их последних оплотов на севере, практически полностью взяв город под контроль. Пытаясь сдержать натиск армейских частей, боевики периодически обстреливают жилые кварталы и устраивают теракты.