МИД Франции осуждает угрозу наблюдателям ОБСЕ на востоке Украины

ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция осуждает попытки покушений на безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины и настаивает на необходимости обеспечить им все условия для полноценной работы в зоне конфликта. Об этом заявил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.

"Новый инцидент, касающийся патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошел на Украине 5 мая в окрестностях Петровского в Донецкой области. Наблюдателям ОБСЕ угрожали вооруженные люди, а одна из участниц миссии оказалась жертвой сексуальных домогательств", - проинформировал представитель французского МИД.

Как подчеркнул дипломат, в Париже крайне обеспокоены складывающейся ситуацией с работой СММ ОБСЕ в Донбассе. "Франция решительно осуждает все препятствия нормальной работе миссии ОБСЕ и особенно сознательные и систематические устрашающие действия со стороны сепаратистов. Виновные должны быть выявлены и должны ответить за свои деяния", - указал Надаль.

Франция, добавил представитель МИД, в очередной раз подчеркивает, что конфликт на востоке Украины должен быть урегулирован мирным путем, и беспрепятственная работа СММ ОБСЕ - одно из условий этого урегулирования.

"Мы призываем все стороны конфликта, в особенности сепаратистов, гарантировать свободный, беспрепятственный и безопасный доступ миссии ОБСЕ в их зону ответственности и приступить к реализации Минских соглашений, которые являются единственным путем для разрешения этого конфликта. Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат без устали предпринимать усилия в этом направлении", - заключил он.