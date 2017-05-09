МИД Франции осуждает угрозу наблюдателям ОБСЕ на востоке Украины

Алейников: главный тренер "Спартака" Каррера не из тех, кто становится калифом на часСпорт 9 мая, 15:27
Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка"Общество 9 мая, 15:16
В рекордном автопробеге в Ставрополе в День Победы приняло участие более 800 машинОбщество 9 мая, 15:02
Эксперт: Капризов и опытный игрок из НХЛ одинаково нужны сборной РФ на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:59
Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мираСпорт 9 мая, 14:44
СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" СоузеСпорт 9 мая, 14:36
Заседание исполкома РФС состоится 22 маяСпорт 9 мая, 13:25
Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартахСпорт 9 мая, 13:15
Роман Ротенберг: сборной России по хоккею было важно отдать дань уважения ветеранам ВОВСпорт 9 мая, 12:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция осуждает попытки покушений на безопасность сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины и настаивает на необходимости обеспечить им все условия для полноценной работы в зоне конфликта. Об этом заявил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.
"Новый инцидент, касающийся патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошел на Украине 5 мая в окрестностях Петровского в Донецкой области. Наблюдателям ОБСЕ угрожали вооруженные люди, а одна из участниц миссии оказалась жертвой сексуальных домогательств", - проинформировал представитель французского МИД.
Как подчеркнул дипломат, в Париже крайне обеспокоены складывающейся ситуацией с работой СММ ОБСЕ в Донбассе. "Франция решительно осуждает все препятствия нормальной работе миссии ОБСЕ и особенно сознательные и систематические устрашающие действия со стороны сепаратистов. Виновные должны быть выявлены и должны ответить за свои деяния", - указал Надаль.
Франция, добавил представитель МИД, в очередной раз подчеркивает, что конфликт на востоке Украины должен быть урегулирован мирным путем, и беспрепятственная работа СММ ОБСЕ - одно из условий этого урегулирования.
"Мы призываем все стороны конфликта, в особенности сепаратистов, гарантировать свободный, беспрепятственный и безопасный доступ миссии ОБСЕ в их зону ответственности и приступить к реализации Минских соглашений, которые являются единственным путем для разрешения этого конфликта. Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат без устали предпринимать усилия в этом направлении", - заключил он.