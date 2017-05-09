Лукашенко считает, что Запад способствовал негативным миграционным процессам в Европе

МИНСК, 9 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Западные страны своими действиями способствовали негативным миграционным процессам в Европе. Такое мнение выразил в беседе с журналистами во время мероприятий по случаю Дня Победы президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Поток украинцев

"Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет", - отметил глава государства.

"Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи", - считает он. По словам Лукашенко, они "бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины". "И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение", - сказал президент.

Миграция с Ближнего Востока

При этом он отметил, что мигранты с Ближнего Востока направляются в западные страны совсем с другими мыслями. "Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы", - продолжил Лукашенко.

"Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса - прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну?" - задал вопрос он.

По словам главы государства, далее была "Ливия, и пошли по кольцу: Ирак, Сирия, Афганистан". "Все стерто с лица земли, они пришли и разрушили их дом, а они не славяне, у них кровная месть знаете какая, - напомнил Лукашенко. - Они действуют по всему миру, и одна из ветвей агрессивная - терроризм".

Как подчеркнул президент, именно этот поток беженцев и "хлынул в Европу". "Одни - с целью мест, другие - с целью найти работу, потому что есть нечего, а как их приняли...", - продолжил он. По словам Лукашенко, для них создали резервации, отдельные поселения.

"С соответствующим настроением они создали там свои анклавы, вот в чем принципиальная разница между нами и европейцами и другими странами, которые вынудили их ехать к ним в поисках куска хлеба", - полагает белорусский лидер. По его убеждению, надо быть внимательнее и добрее к людям, тогда и "в ответ получишь то же".