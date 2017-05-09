Лидер британской оппозиции уверен, что ему по силам победить консерваторов на выборах

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уверен, что его сторонники способны победить на досрочных парламентских выборах 8 июня, несмотря на рекордное отставание в рейтингах популярности от правящей Консервативной партии. Об этом политик заявил в Манчестере, официально запуская предвыборную кампанию лейбористов.

"У нас есть четыре недели, чтобы разрушить их (консерваторов - прим. ТАСС) партию, четыре недели, чтобы получить возможность вернуть назад наше благосостояние, четыре недели, чтобы победить и превратить Великобританию для многих, а не для меньшинства", - сказал Корбин.

Несмотря на отрыв в 22%

"Мы можем изменить Великобританию таким образом, чтобы вместо того, чтобы быть страной лишь для богатых, все могли бы стать богаче", - пообещал лидер оппозиции. При этом он заявил, что единственное, чего смогли добиться консерваторы, вернувшие себе власть в 2010 году, - изменить налоговую систему таким образом, чтобы она играла на руку наиболее обеспеченной части населения.

"Богатые становятся все богаче после того, как тори передали им миллиарды фунтов в виде налоговых послаблений", - сказал Корбин.

В качестве подтверждения он привел статистику из статьи о самых богатых налоговых резидентах Великобритании, опубликованной 7 мая в газете The Sunday Times. В прошлом году благосостояние тысячи самых богатых британцев выросло на 14% до £658 млрд ($850 млрд), это практически в шесть раз больше, чем бюджет нашей системы общественного здравоохранения", - заявил лидер оппозиции.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что задача победить на досрочных парламентских выборах для Корбина будет практически невыполнимой. Так, социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании.

Как следует из опубликованного накануне опроса, тори поддерживают 49% избирателей, лейбористов - 27%, "Либеральных демократов" - 9%, Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 6%, Шотландскую национальную партию - 4%, партию "зеленых" - 3%. По утверждению ICM, 22-процентный отрыв тори от лейбористов является рекордным за все время исследований, которые эта служба проводит с 1983 года.

Корбин не намерен уходить

Сам же Корбин дал понять, что намерен остаться лидером лейбористов даже в случае поражения на выборах. "Я был избран лидером этой партии, и я останусь лидером этой партии", - заявил он накануне в интервью изданию BuzzFeed.

Последний раз, когда лидер лейбористов не ушел в отставку после проигрыша партии на выборах, произошло 30 лет назад. Тогда Нил Киннок остался во главе оппозиции, несмотря на то, что успех на выборах 1987 года праздновали консерваторы под управлением Маргарет Тэтчер. Лейбористы на тех выборах, несмотря на поражение, сумели все же завевать 26 дополнительных мест в парламенте. Согласно последним опросам, Корбину этого не удастся - социологические исследования предсказывают, что главная оппозиционная сила 8 июня не только потерпит поражение на выборах, но и лишится ряда депутатских мандатов.