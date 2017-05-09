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В Днепре во время празднования Дня Победы пострадали 14 человек

Международная панорама
9 мая, 15:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, мая. /ТАСС

Четыре человека госпитализированы, четверым оказали помощь на месте, сообщила полиция Днепропетровской области

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КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Шесть полицейских и восемь участников массовых мероприятий пострадали во вторник в Днепре (ранее - Днепропетровск) вследствие конфликта во время празднования Дня Победы. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

"Во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Вследствие указанных событий были травмированы 14 человек - восемь участников мероприятия и шесть полицейских", - сказано в сообщении. Четверым гражданам медики оказали помощь на месте, еще четверо были доставлены в медучреждения города.

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Кроме того, уточнили в полиции, в пунктах проверки около Монумента Славы сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие и колющие предметы. "Полицейские изъяли четыре пистолета - три травматических и один газовый, четыре ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юноша, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств", - сказано в сообщении пресс-службы. В целом в полицейские участки было доставлено 15 граждан, которых проверяют на причастность к стычкам во время массовых мероприятий в городе.

По одному из эпизодов открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", уточнили в полиции.

Ранее сегодня в Национальной полиции Украины сообщали, что в целом на Украине в ходе мероприятий, связанных с празднованием 9 мая, были задержаны около 45 человек, из них 25 - в Киеве.

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