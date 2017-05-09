Лукашенко призвал извлекать уроки из истории

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МИНСК, 9 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым извлекать уроки из истории и держать порох сухим. Соответствующую позицию он изложил в беседе с журналистами на торжествах по случаю Дня Победы.
"Мы неплохие ученики, помним, что было в нашей истории, - отметил глава государства. - Мы выучили эти уроки и понимаем, что порох нужно держать сухим, но самое главное - в мирное время пушки должны быть зачехлены, и расчехлять их можно только на учениях, что мы и делаем".
По его словам, у белорусов есть все для того, чтобы защитить территорию, на которой они живут. Лукашенко напомнил, что в республике уже в третий раз за два десятилетия реформируется армия.
"Делаем выводы и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире, - сказал он. - Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои вооруженные силы для защиты нашего Отечества".
Президент подчеркнул, что для Белоруссии крайне важна экономика. "Будет нормально развиваться страна - мы обеспечим мир, безопасность и внутреннюю стабильность. Наш народ может за это абсолютно не переживать", - отметил он.
По убеждению Лукашенко, главное, чтобы в республике было единство. "Будет оно - справимся с любыми угрозами", - указал белорусский лидер.