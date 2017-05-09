Участники "Бессмертного полка" в Одессе почтили память жертв трагедии 2 мая

ОДЕССА, 9 мая. /ТАСС/. Одесситы почтили память героев Великой Отечественной войны, а также не забыли про погибших в трагедии 2 мая 2014 года, пронеся их портреты в рамках акции "Бессмертный полк". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, не обошлось без провокаций со стороны радикалов.

Приуроченные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне мероприятия начались ранним утром с возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке имени Тараса Шевченко. Горожане, гости города и представители местной власти прибыли на Аллею Славы отдать дань уважения героям-освободителям и почтить их память.

Ближе к 11:00 мск началось шествие участников акция "Бессмертный полк", несколько сотен горожан прошли колонной от Лидерсовского бульвара к памятнику Неизвестному матросу. В руках одесситы держали не только портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, но и фото погибших 2 мая 2014 при пожаре в Доме профсоюзов. Несмотря на запрет, на некоторых фото виднелись георгиевские ленточки. Участники акции скандировали "Одесса - Город- Герой", "Вон из Одессы, бандеровские бесы", "Ура" и пели советские песни.

Не обошлось без провокаций

Шествие не обошлось без провокаций и потасовок между участниками "Бессмертного полка", радикалами и правоохранителями.

Первый инцидент возник из-за провокации бывшего лидера одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко, который пытался пронести протрет командира УПА Романа Шухевича. Однако противники националиста попытались отобрать у него портрет и изгнать радикала из шествия. Конфликт удалось пресечь правоохранителям, которые развели противоборствующие стороны.

На этом провокации не закончились - немногочисленные радикалы продолжили выкрикивать националистические лозунги, однако ситуация оставалась под контролем правоохранителей. Во время акции сотрудники полиции задержали еще нескольких человек из-за ношения предметов, попадающих под действие закона о декоммунизации, именуемые полицией также "коммунистическими символами". В их число входят, например, красные знамена, включая Знамя Победы, георгиевские ленты и тд.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко в комментарии журналистам, по состоянию на 13:30 в отделения полиции города доставлено 15 граждан, двое из которых - за ношение советской, коммунистической символики, 13 - за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам полиции

Он добавил, что в целом в городе ситуация спокойна, однако в других районах Одессы правоохранители задержали еще двое человек за ношение коммунистической символики. В настоящее время горожане продолжают нести цветы к памятнику Неизвестному матросу. Обстановка спокойная, правоохранители контролируют ситуацию.