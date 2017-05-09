СМИ: Си Цзиньпин предложил Макрону вместе строить "Один пояс, один путь"

ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, посвященный укреплению сотрудничества двух стран. Об этом сообщил информационный интернет-портал Sina.

"Китайская сторона приглашает Францию принять участие в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Сторонам следует поддерживать консультации по международным и региональным вопросам, способствовать продвижению реформы существующих механизмов глобального управления", - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что Китаю и Франции следует "укреплять сотрудничество в рамках G20 (Группа двадцати), способствовать сохранению мира и стабильности, а также общему процветанию". "Китайская сторона придает большое значение укреплению отношений с Францией", - подчеркнул председатель КНР. Он отметил, что Китай готов "укреплять взаимное доверие" и "оказывать взаимную поддержку по важным вопросам".

"Один пояс, один путь"

Осенью 2013 года председатель Си Цзиньпин выдвинул концепции Экономического пояса "Шелкового Пути" (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и "Морского Шелкового Пути", которые являются частями инициативы "Один пояс, один путь". Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.

В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭС и Экономического пояса "Шелкового пути". В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.