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Абэ и Макрон договорились укреплять японско-французские отношения

Международная панорама
9 мая, 16:26 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Премьер-министр Японии и избранный президент Франции подтвердили готовность расширения двустороннего сотрудничества по разным международным вопросам, включая проблему ракетных запусков КНДР

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ и избранный президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.

Отмечается, что глава японского правительства поздравил Макрона с победой на президентских выборах и выразил надежду на тесное сотрудничество. В ответ избранный президент Франции подчеркнул, что хотел бы укрепить японско-французские отношения. Стороны подтвердили готовность расширения двустороннего сотрудничества по разным международным вопросам, включая проблему ракетных запусков КНДР.

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По данным МВД республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон, набравший 66,1% голосов. Его соперница, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Президентские выборы во Франции
Персоны
Абэ, Синдзо Макрон, Эмманюэль
Страны
КНДР Япония Франция
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