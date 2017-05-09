Абэ и Макрон договорились укреплять японско-французские отношения

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ и избранный президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.
Отмечается, что глава японского правительства поздравил Макрона с победой на президентских выборах и выразил надежду на тесное сотрудничество. В ответ избранный президент Франции подчеркнул, что хотел бы укрепить японско-французские отношения. Стороны подтвердили готовность расширения двустороннего сотрудничества по разным международным вопросам, включая проблему ракетных запусков КНДР.
Второй тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По данным МВД республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон, набравший 66,1% голосов. Его соперница, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей.