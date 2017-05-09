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СМИ: НАТО попросило Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане

Международная панорама
9 мая, 16:43 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Ожидается рост контингента на 10-20%

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ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. НАТО обратилось с просьбой к Лондону об увеличении британского контингента в Афганистане. Об этом сообщила во вторник британская радиовещательная корпорация Би-би-си. По ее информации, этот вопрос будет поднят во время запланированной на 10 мая встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Терезы Мэй.

"Запрос на размещение дополнительных войск поступил в то время, как Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения своего присутствия в стране", - информирует Би-би-си, замечая, что в настоящий момент в Афганистане находятся 500 британских военнослужащих. Они обеспечивают безопасность в Кабуле, тренируют иракских офицеров. Общая численность контингента альянса в центральноазиатском государстве составляет 13 тыс. военнослужащих, 8,4 тыс. из которых - американцы.

По информации Би-би-си, британское Минобороны уже получило официальный запрос на этот счет. В нем, как говорится в публикации, не указаны какие-то цифры. По данным корпорации, в случае одобрения запроса, значительного увеличения числа британских военных в Афганистане не произойдет - можно ожидать, что речь будет идти о росте контингента на 10-20%.

В Министерстве обороны, куда ТАСС обратился за комментарием, не стали подтверждать факт обращения со стороны НАТО. "Великобритания на постоянной основе подвергает пересмотру свой вклад в (миссию в) Афганистане для того, чтобы гарантировать, что она отвечает потребностям миссии", - сообщили в оборонном ведомстве.

В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что советники президента США Дональда Трампа подготовили предложения по изменению американской военной стратегии в Афганистане. Они включают в себя увеличение контингента, а также расширение полномочий Министерства обороны.

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