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Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудит в Израиле ситуацию в Сирии

Международная панорама
9 мая, 16:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Кроме того, в ходе нынешней поездки главы КНШ в Израиль будут рассматриваться и вопросы, связанные с действиями Ирана

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд прибыл с визитом в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как уточняется, стороны планируют обсудить ситуацию в районе границы Сирии, Израиля и Иордании. Ссылаясь на должностных лиц, пресс-служба Министерства обороны США заявила, что в этой зоне расширяется влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, судя по сообщению военного ведомства США, рассматриваться в ходе нынешней поездки главы КНШ в Израиль, третьей по счету, будут и вопросы, связанные с действиями Ирана.

У Данфорда намечены переговоры с начальником Генштаба ВС Израиля Гади Айзенкотом и министром обороны Авигдором Либерманом. Перед началом встреч прошла церемония вручения шефу Пентагона государственной награды Израиля. Он получил ее из рук Айзенкота.

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