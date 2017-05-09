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В Южном Судане совершено покушение на вице-президента республики

Международная панорама
9 мая, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Политик не пострадал, однако ранения получили трое его телохранителей

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные преступники обстреляли кортеж первого вице-президента Южного Судана Табана Денга Гаи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Засада была организована на автомагистрали, которая связывает столицу республики Джубу с городком Бор (140 км к северу от главного города страны). Сам политик не пострадал, однако ранения получили трое его телохранителей.

В августе прошлого года было совершено неудачное покушение на бывшего вице-президента Южного Судана Риека Машара, после чего тот бежал в Демократическую Республику Конго.

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