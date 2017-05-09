Избирком: Мун Чжэ Ин лидирует на выборах президента Южной Кореи

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СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин лидирует на выборах президента Республики Корея. Об этом свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии, опубликованные по итогам подсчета 10,8% бюллетеней.
"Обработано 10,8% бюллетеней. Итоги подсчета свидетельствуют, что Мун Чжэ Ин набрал 37,72% голосов избирателей. За ним следует Хон Чжун Пхе с 28,64%", - отмечает избирком. Ан Чхоль Су пока набирает 21,13% голосов.
Политологи в Южной Корее обращают внимание, что эти цифры существенно отличаются от данных экзитполов, согласно которым Мун Чжэ Ин набрал 41,4% голосов избирателей, а кандидат от консервативной Корейской партии свободы (бывшая "Сэнури") Хон Чжун Пхе - 23,3%.
"Разрыв между двумя кандидатами не такой большой, как казалось изначально, и, похоже, победа Мун Чжэ Ина отнюдь не гарантирована", - прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС ситуацию политический обозреватель телеканала ITN Мэн Чу Сок.
Полный подсчет голосов займет около 10 часов, однако, согласно сообщению Национальной избирательной комиссии, имя победителя с большой долей вероятности станет известно уже во вторник около полуночи (18:00 мск).
Выборы организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.