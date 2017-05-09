США изучают предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Сирии

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ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты изучают предложенный Россией проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку достигнутой на встрече в Астане 4 апреля договоренности о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом заявила во вторник журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.
"Мы изучаем его", - сказала дипломат, направляясь на утреннее заседание Совбеза.
Россия, Иран и Турция в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.
Россия на прошлой неделе внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции в поддержку договоренностей, достигнутых в Астане. Как сообщил в понедельник журналистам председательствующий в СБ ООН уругвайский дипломат Эльбио Росселли, российская делегация настаивает на скорейшем принятии документа. В свою очередь постпред Швеции Олоф Скуг отметил, что переговоры по документу займут несколько дней. По его словам, несколько членов Совбеза хотят получить больше информации о договоренностях и о том, как будет отслеживаться их реализация.