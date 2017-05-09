Глава британских лейбористов ушел от ответа на вопросы о неминуемости Brexit

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ушел от ответа на вопросы, выйдет ли Великобритания из состава Европейского союза (ЕС) в случае если он станет премьер-министром по итогам выборов 8 июня, а переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit не приведут к достижению сделки.

Во время интервью, которое было показано по телеканалу "Би-би-си", ведущая не менее пяти раз спросила у Корбина, покинет ли при нем страна ЕС, какими бы ни были условия итоговой сделки. Однако лидер главной оппозиционной силы всякий раз не давал прямого ответа. "Если мы победим на выборах, мы добьемся хорошей сделки с Европой", - сказал он в одном из случаев, назвав самым главным элементом такого соглашения сохранение доступа британских компаний к общему рынку ЕС.

Основной оппонент Корбина, глава правящей Консервативной партии, премьер-министр Тереза Мэй несколько раз подчеркивала, что британцы на референдуме в июне прошлого года проголосовали за "развод" с Брюсселем, и что она добьется выхода из ЕС. При этом Мэй предупреждает, что страна покинет Евросоюз даже в том случае, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о взаимовыгодных условиях, на которых это может произойти.

Досрочные всеобщие парламентские выборы по инициативе премьер-министра Терезы Мэй пройдут в Великобритании 8 июня. По ее замыслу, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС. Все опросы общественного мнения показывают уверенное лидерство консерваторов.

Так, социологическая служба ICM зафиксировала самый большой за последние 34 года отрыв Консервативной партии от Лейбористской в рейтинге общественной поддержки политических сил Великобритании. Как следует из опубликованного накануне опроса, тори поддерживают 49% избирателей, лейбористов - 27%. Вместе с тем опубликованные сегодня результаты опроса, проведенного компанией Kantar свидетельствуют о том, что разрыв между консерваторами и лейбористами сократился до 16 процентных пунктов. Как говорится в исследовании, тори ухудшили свои позиции на 4 процентных пункта до 44% в то время как лейбористы улучшили их на те же 4 процентных пункта до 28%.