Профильный комитет Конгресса США одобрил кандидатуру Брэнстэда на пост посла в КНР

Симонян отметил вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"Спорт 9 мая, 19:04
"Бессмертный полк" прошел по всей РоссииОбщество 9 мая, 18:49
Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 9 мая, 18:32
Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с "Шахтером" пройдут в CAS 5 июляСпорт 9 мая, 18:24
"Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате РоссииСпорт 9 мая, 18:20
Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 маяСпорт 9 мая, 18:04
Более 80 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в СаратовеОбщество 9 мая, 17:42
Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМСпорт 9 мая, 17:17
Алейников: "Спартаку" нужно обрести стабильность, чтобы поставить победы на потокСпорт 9 мая, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенатский комитет Конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру губернатора штата Айова Терри Брэнстэда на должность посла США в Китае. Об этом сообщил председатель комитета, республиканец Боб Коркер.
"Комитет единодушно одобрил назначение Терри Брэнстэда на пост посла США в Китае. Я с нетерпением жду подтверждения (его кандидатуры) Сенатом". - написал он в своем Twitter.
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о положительной реакции Пекина на предложение президента США Дональда Трампа назначить Брэнстеда послом в Китае. "Надеемся, что он сможет внести вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал дипломат.
По данным телекомпании CNN, губернатор Айовы считается "давним другом председателя КНР Си Цзиньпина". Они познакомились в 1985 году, когда Си Цзиньпин, будучи еще провинциальным партийным функционером, приезжал в составе китайской делегации в Айову. С тех пор они неоднократно встречались и в США, и в КНР.