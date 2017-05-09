Профильный комитет Конгресса США одобрил кандидатуру Брэнстэда на пост посла в КНР

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенатский комитет Конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру губернатора штата Айова Терри Брэнстэда на должность посла США в Китае. Об этом сообщил председатель комитета, республиканец Боб Коркер.

"Комитет единодушно одобрил назначение Терри Брэнстэда на пост посла США в Китае. Я с нетерпением жду подтверждения (его кандидатуры) Сенатом". - написал он в своем Twitter.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о положительной реакции Пекина на предложение президента США Дональда Трампа назначить Брэнстеда послом в Китае. "Надеемся, что он сможет внести вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал дипломат.

По данным телекомпании CNN, губернатор Айовы считается "давним другом председателя КНР Си Цзиньпина". Они познакомились в 1985 году, когда Си Цзиньпин, будучи еще провинциальным партийным функционером, приезжал в составе китайской делегации в Айову. С тех пор они неоднократно встречались и в США, и в КНР.