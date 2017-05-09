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Мун Чжэ Ин пообещал стать истинно народным президентом Южной Кореи

Международная панорама
9 мая, 18:15 дата обновления: 9 мая, 18:32 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

На выступлении перед своими сторонниками он также пообещал сделать все зависящее, чтобы "обеспечить прогресс и развитие Кореи"

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СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин, лидирующий на президентских выборах в Республике Корея, пообещал стать "президентом всего корейского народа". Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками.

"Это совместно сотворенная великая победа великого народа", - заявил Мун Чжэ Ин, говоря о своей фактически обеспеченной победе на выборах. Он пообещал собравшимся сделать все зависящее от него, чтобы "обеспечить прогресс и развитие Кореи".

В свою очередь, остальные участники президентских выборов признали победу Мун Чжэ Ина. Об этом они заявили во время совместного выступления перед избирателями. Мун Чжэ Ин принял поздравления от своих соперников, поблагодарив их за честную и интересную борьбу. 

К настоящему времени Национальная избирательная комиссия обработала 41,7% бюллетеней. Согласно подсчетам, за Мун Чжэ Ина отдали свои голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхе - 26,49%.

Выборы организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода. 

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