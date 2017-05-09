Токио требует от Сеула соблюдения договоренностей по проблеме "женщин для утешения"

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские парламентарии призывают Мун Чжэ Ина, лидирующего по итогам прошедших в Южной Корее президентских выборов, следовать достигнутым двумя государствами договоренностям по проблеме так называемых женщин для утешения - жертв сексуального насилия времен японской оккупации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении японско- южнокорейской парламентской ассоциации.

"Это договоренность между двумя нашими странами. Мы требуем ее последовательной реализации со стороны нового правительства, основанной на международном доверии", - приводит агентство Kyodo слова главы ассоциации и бывшего министра финансов Японии Нукаги Фукусиро.

В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли договоренности по вопросу женщин, ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации. Япония признала свою "глубокую ответственность" за эту проблему, а позднее одобрила выделение 1 млрд иен (около $8,5 млн по текущему курсу) "Фонду примирения и исцеления". Южная Корея тогда обязалась провести переговоры с общественными организациями и решить надлежащим образом вопрос памятника "женщинам для утешения", установленного напротив посольства Японии в Сеуле и вызвавшего недовольство Токио. Предполагалось, что эти шаги послужат окончательному урегулированию спора.

Однако в декабре прошлого года южнокорейские активисты добились разрешения на установку новой статуи напротив японского генконсульства в городе Пусан. В качестве ответной меры Япония 6 января приняла решение временно отозвать своего посла в Сеуле и генерального консула в Пусане. В настоящее время японские дипломаты уже вернулись к исполнению своих обязанностей в Республике Корея.