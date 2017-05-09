Абэ считает Южную Корею самым важным соседом Японии

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает Южную Корею самым важным соседом для своей страны и ждет сотрудничества с новым президентом. Об этом говорится в опубликованном заявлении по случаю предполагаемой победы Мун Чжэ Ина на президентских выборах.
"Южная Корея - это наш важнейший сосед, с которым мы разделяем общие стратегические интересы. С нетерпением жду совместной работы", - говорится в тексте заявления.
Ранее кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин, лидирующий на президентских выборах в Республике Корея, фактически объявил о своей победе на прошедших выборах. "Это совместно сотворенная великая победа великого народа", - заявил он, выступая перед своими сторонниками. Мун Чжэ Ин пообещал делать все зависящее от него, чтобы "обеспечить прогресс и развитие Кореи".
Между тем к настоящему времени Национальная избирательная комиссия обработала 36,5% бюллетеней. Согласно подсчетам, за Мун Чжэ Ина отдали свои голоса 39,46% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,59%.