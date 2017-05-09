ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Руководство Европейского союза в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", - сказала она.

Еврокомиссия 18 декабря прошлого года рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной республикой Косово. 26 апреля источник ТАСС в Совете ЕС сообщил, что послы 28 стран Евросоюза согласовали решение о либерализации визового режима для Украины. Предполагается, что Совет ЕС утвердит это решение 11 мая. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

Либерализация визового режима ЕС с Украиной, в частности, предусматривает право граждан Украины осуществлять туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода, однако не дает права на работу или учебу.

Позиция по Крыму остается неизменной

Докладывая Совбезу о приоритетах внешней политики ЕС, Могерини подтвердила позицию блока, касающуюся Крыма. По ее словам, Евросоюз уважает нормы международного права, которые включают территориальную целостность государств и неприкосновенность их границ. "По этой причине мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Россией Крыма, и мы продолжим работать по урегулированию конфликта на востоке Украины путем полного осуществления минских соглашений", - заявила глава европейской дипломатии, не уточнив, как связаны между собой вопросы Крыма и минские договоренности.

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Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Украины при всемирной организации Владимир Ельченко поблагодарил Могерини за "сильную позицию" ЕС в вопросе "российской агрессии против Украины". Кроме того, он обвинил РФ в стремлении создать "пояс нестабильности" вокруг своих границ и препятствовании интеграции Украины в Европейский союз.