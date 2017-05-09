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Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе

Международная панорама
9 мая, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В Минобороны КНР не стали приводить подробностей, а также уточнять, когда именно были проведены стрельбы

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Китай провел испытания ракет нового типа во время учений в Бохайском заливе. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Минобороны КНР.

"В ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов", - цитирует агентство заявление ведомства. В Минобороны не стали приводить подробностей, а также уточнять, когда именно были проведены стрельбы.

Учения Народно-освободительной армии Китая состоялись в районе Корейского полуострова в апреле. Ранее издание "Цзинцзи цанькао бао" сообщило, что большая группа самолетов J-5 ("Цзянь-5") 20 апреля нанесла удары по учебным целям в Бохайском заливе. Пекин также направил в Желтое море новейший ракетный эсминец Xining ("Синин"), который провел там учебные стрельбы.

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