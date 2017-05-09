Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Китай провел испытания ракет нового типа во время учений в Бохайском заливе. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Минобороны КНР.

"В ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов", - цитирует агентство заявление ведомства. В Минобороны не стали приводить подробностей, а также уточнять, когда именно были проведены стрельбы.

Учения Народно-освободительной армии Китая состоялись в районе Корейского полуострова в апреле. Ранее издание "Цзинцзи цанькао бао" сообщило, что большая группа самолетов J-5 ("Цзянь-5") 20 апреля нанесла удары по учебным целям в Бохайском заливе. Пекин также направил в Желтое море новейший ракетный эсминец Xining ("Синин"), который провел там учебные стрельбы.