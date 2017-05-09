Трамп продлил на год режим американских санкций в отношении Сирии

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций США в отношении Сирии. Об этом говорится в уведомлении за подписью американского лидера, которое было направлено руководству Конгресса.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период 2004-2012 годов - главным образом на основании ряда президентских указов. Эти рестрикции, в частности, блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, находящиеся под юрисдикцией США, а также вводят запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

"США осуждают применение режимом (президента Башара) Асада грубой силы и нарушение им прав человека и призывают режим Асада прекратить применение насилия в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и разрешить политический переход (к новой власти) в Сирии, который проложит заслуживающий доверия путь к большей свободе, демократии и справедливости", - заявил Трамп.

По его словам, "США будут принимать во внимание изменения в составе, политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" нынешний режим односторонних санкций в будущем.