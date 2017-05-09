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СМИ: инаугурация нового президента Южной Кореи состоится 10 мая

Международная панорама
9 мая, 19:14 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками

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ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Инаугурация нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 10 мая. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ссылаясь на источник в южнокорейском правительстве, агентство отмечает, что инаугурация начнется в 12:00 по местному времени (06:00 мск).

К настоящему времени Национальная избирательная комиссия обработала 41,7% бюллетеней. Согласно подсчетам, за Мун Чжэ Ина отдали свои голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,49%.

Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками. Другие участники президентских выборов в Республике Корея также признали победу этого кандидата от Демократической партии "Тобуро".

Выборы были организованы досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера плебисцита избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода. 

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