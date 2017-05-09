Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Германия планирует ужесточить санкции в отношении КНДР

Международная панорама
9 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В настоящее время МИД Германии проводит консультации с Минюстом, министерством экономики и ведомством федерального канцлера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено расширить санкции в отношении Северной Кореи. Под новые ограничения подпадет деятельность северокорейского диппредставительства в Берлине, сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиостанции WDR и NDR.

По данным СМИ, планируется запретить работу конференц-центра и общежития на территории посольства КНДР в центре Берлина. Эта недвижимость с 2004 года сдается северокорейской стороной в аренду в обмен на валюту. Посольство КНДР таким образом зарабатывает десятки тысяч евро ежемесячно, отмечают СМИ.

Süddeutsche Zeitung утверждает, что представительства КНДР по всему миру сдают в аренду дипломатическую недвижимость, что является серьезным источником валютных поступлений для властей КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН. Статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер заявил изданию, что целью Берлина является "еще более последовательно лишить ядерную программу КНДР этих источников доходов".

По информации газеты, северокорейские дипломаты в Берлине идут на все, чтобы получить иностранную валюту: их подозревают в контрабанде слоновой кости и даже в торговле наркотиками. Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ намерены пресекать подобную деятельность решительным образом.

В настоящее время МИД Германии проводит консультации с Минюстом, министерством экономики и ведомством федерального канцлера о соответствии новых мер нормам международного права, сообщают издания.

Отношения между Пхеньяном и Берлином обострились в прошлом месяце. 5 апреля, после запуска в КНДР баллистической ракеты средней дальности типа KN-15 "Пуккыксон-2", представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что санкции Совбеза ООН против Северной Кореи могут быть усилены. Берлин осудил проведенный пуск и назвал политику Пхеньяна безответственной, а также дестабилизирующей ситуацию в регионе. Германия призвала страны ЕС и все международное сообщество "сплоченно отреагировать на эту провокацию".

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал власти КНДР "человеконенавистническим пхеньянским режимом", который "жестоко угнетает северокорейских граждан". Это вызвало гневную реакцию КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи KCNA назвало эти заявления "грубыми и неприемлемыми" и отметило, что сам Габриэль не имеет "даже элементарного представления об истинной ситуации в КНДР". В агентстве назвали поведение министра недостойным и напомнили про существование в прошлом человеконенавистнического режима в самой Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
2
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
3
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
4
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
5
Трамп продлил на год режим американских санкций в отношении Сирии
6
На Украине во время шествия "Бессмертного полка" прошли провокации
7
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на Мозякине
Темы дня
Загрузка...
Реклама