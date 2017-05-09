СМИ: Германия планирует ужесточить санкции в отношении КНДР

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено расширить санкции в отношении Северной Кореи. Под новые ограничения подпадет деятельность северокорейского диппредставительства в Берлине, сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиостанции WDR и NDR.

По данным СМИ, планируется запретить работу конференц-центра и общежития на территории посольства КНДР в центре Берлина. Эта недвижимость с 2004 года сдается северокорейской стороной в аренду в обмен на валюту. Посольство КНДР таким образом зарабатывает десятки тысяч евро ежемесячно, отмечают СМИ.

Süddeutsche Zeitung утверждает, что представительства КНДР по всему миру сдают в аренду дипломатическую недвижимость, что является серьезным источником валютных поступлений для властей КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН. Статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер заявил изданию, что целью Берлина является "еще более последовательно лишить ядерную программу КНДР этих источников доходов".

По информации газеты, северокорейские дипломаты в Берлине идут на все, чтобы получить иностранную валюту: их подозревают в контрабанде слоновой кости и даже в торговле наркотиками. Отмечается, что правоохранительные органы ФРГ намерены пресекать подобную деятельность решительным образом.

В настоящее время МИД Германии проводит консультации с Минюстом, министерством экономики и ведомством федерального канцлера о соответствии новых мер нормам международного права, сообщают издания.

Отношения между Пхеньяном и Берлином обострились в прошлом месяце. 5 апреля, после запуска в КНДР баллистической ракеты средней дальности типа KN-15 "Пуккыксон-2", представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что санкции Совбеза ООН против Северной Кореи могут быть усилены. Берлин осудил проведенный пуск и назвал политику Пхеньяна безответственной, а также дестабилизирующей ситуацию в регионе. Германия призвала страны ЕС и все международное сообщество "сплоченно отреагировать на эту провокацию".

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал власти КНДР "человеконенавистническим пхеньянским режимом", который "жестоко угнетает северокорейских граждан". Это вызвало гневную реакцию КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи KCNA назвало эти заявления "грубыми и неприемлемыми" и отметило, что сам Габриэль не имеет "даже элементарного представления об истинной ситуации в КНДР". В агентстве назвали поведение министра недостойным и напомнили про существование в прошлом человеконенавистнического режима в самой Германии.