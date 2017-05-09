МИД Франции призывает Минск ввести мораторий на исполнение смертных приговоров

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ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французский МИД призывает власти Белоруссии ввести мораторий на исполнение смертных приговоров в качестве первого шага к полной отмене смертной казни в стране. Об этом говорится в сообщении министерства, размещенном на его сайте.
В нем отмечается, что Франция осуждает применение смертной казни. "Она напоминает о своей позиции по этому вопросу везде, где можно. Мы призываем белорусские власти установить мораторий на исполнение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в сообщении министерства.
Речь идет о вероятном исполнении в прошлом месяце смертного приговора Сергею Вострикову, который был признан виновным в изнасиловании и убийстве. Сообщается, что в настоящее время в стране есть еще два заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.