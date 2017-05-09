Экс-глава нацразведки США будет работать в вашингтонском аналитическом центре

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер будет работать в вашингтонском аналитическом Центре нового американского века (ЦНАВ, Center for a New American Century), который занимается проблемами безопасности и обороны. Об этом говорится в опубликованном заявлении учреждения.
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Клэппер станет старшим научным сотрудником отдела разведки и национальной безопасности с добавлением к должности звания "почетный". "Он также присоединится к консультативному совету ЦНАВ", - подчеркнули в центре.
Придерживающийся жесткой продемократической позиции ЦНАВ возглавляет Мишель Флорной, являвшаяся заместителем министра обороны США в администрации предыдущего президента Барака Обамы.
Клэппер занимал пост директора нацразведки с 2010 по 2017 годы. Он подвергся жесткой критике после ряда утечек информации о массовой прослушке спецслужбами миллионов американцев.