Экс-глава нацразведки США будет работать в вашингтонском аналитическом центре

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер будет работать в вашингтонском аналитическом Центре нового американского века (ЦНАВ, Center for a New American Century), который занимается проблемами безопасности и обороны. Об этом говорится в опубликованном заявлении учреждения.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Клэппер станет старшим научным сотрудником отдела разведки и национальной безопасности с добавлением к должности звания "почетный". "Он также присоединится к консультативному совету ЦНАВ", - подчеркнули в центре.

Придерживающийся жесткой продемократической позиции ЦНАВ возглавляет Мишель Флорной, являвшаяся заместителем министра обороны США в администрации предыдущего президента Барака Обамы.

Клэппер занимал пост директора нацразведки с 2010 по 2017 годы. Он подвергся жесткой критике после ряда утечек информации о массовой прослушке спецслужбами миллионов американцев.