И.о. постпреда при ООН: санкции ЕС против РФ поощряют безнаказанность Киева

Каррера надеется, что не встретится с главным тренером "Челси" Конте в Лиге чемпионовСпорт 9 мая, 20:40
Хоккеисту "Сент-Луиса" Тарасенко не потребуется операцияСпорт 9 мая, 20:28
Тренер: сборная Латвии по хоккею должна набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах ЧМСпорт 9 мая, 20:23
Даугавиньш: успешному старту хоккеистов Латвии на ЧМ помог календарь турнираСпорт 9 мая, 20:17
Вратарь сборной Латвии Мерзликин заявил, что ждет встречи с Панариным на ЧМ по хоккеюСпорт 9 мая, 19:57
Симонян: "Спартаку" в межсезонье стоит уделить особое внимание оборонеСпорт 9 мая, 19:52
Сорокин не исключил перенос матча "Зенита" и "Краснодара" на "Петровский"Спорт 9 мая, 19:38
СМИ: нападающий СКА Ковальчук хочет вернуться в НХЛСпорт 9 мая, 19:37
Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 9 мая, 19:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ставка ЕС на санкции против России, а не на реализацию политических аспектов минских соглашений способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности. Такое мнение высказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности, посвященном деятельности Европейского союза.
Дипломат подчеркнул, что согласованный на встречах в Минске комплекс мер по реализации минских соглашений является "безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", и необходимо сосредоточить усилия на выполнении политических аспектов договоренностей, в том числе "предоставлении Донбассу особого статуса, амнистии его жителям, разведении сторон и гуманитарном разминировании".
"Все это невозможно без развития прямого диалога с Донецком и Луганском. Начать же реализацию политических аспектов может только Киев, а там упорно блокируют этот процесс. Пока же у Брюсселя сохраняется противоречащая логике ставка на антироссийские санкции, что лишь способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности", - отметил дипломат.
В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, а также неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для некоторых должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.