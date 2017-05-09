И.о. постпреда при ООН: санкции ЕС против РФ поощряют безнаказанность Киева

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ставка ЕС на санкции против России, а не на реализацию политических аспектов минских соглашений способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности. Такое мнение высказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности, посвященном деятельности Европейского союза.

Дипломат подчеркнул, что согласованный на встречах в Минске комплекс мер по реализации минских соглашений является "безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", и необходимо сосредоточить усилия на выполнении политических аспектов договоренностей, в том числе "предоставлении Донбассу особого статуса, амнистии его жителям, разведении сторон и гуманитарном разминировании".

"Все это невозможно без развития прямого диалога с Донецком и Луганском. Начать же реализацию политических аспектов может только Киев, а там упорно блокируют этот процесс. Пока же у Брюсселя сохраняется противоречащая логике ставка на антироссийские санкции, что лишь способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности", - отметил дипломат.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, а также неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для некоторых должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.