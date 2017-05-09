Тела еще трех убитых миротворцев обнаружены в ЦАР после нападения боевиков

ООН, 9 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число миротворцев ООН, погибших в Центральноафриканской Республике в результате нападения вооруженных боевиков, возросло до четырех. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) сообщила об одном погибшем миротворце из Камбоджи и восьми голубых касках, получивших ранения. "Еще три миротворца, которые изначально считались пропавшими без вести, обнаружены мертвыми. Еще один миротворец по-прежнему считается пропавшим без вести", - сказал Дюжаррик.

По его словам, МИНУСКА ведет поисковую операцию в районе инцидента. Раненых миротворцев эвакуировали в столицу ЦАР Банги, где им оказывается медицинская помощь. "Миссия ООН тесно взаимодействует с властями ЦАР, добиваясь, чтобы виновные были арестованы и привлечены к правосудию", - добавил представитель генсека.

По информации миссии ООН в ЦАР, автоколонна с миротворцами подверглась нападению в понедельник вечером на пути из города Рафаи в Бангасу. Как сообщил Дюжаррик, в ходе перестрелки были ликвидированы восемь боевиков.

ЦАР погрузилась в кровопролитный конфликт в марте 2013 года после того, как мусульманская коалиция "Селека" свергла христианского президента Франсуа Бозизе и начала нападения на его сторонников. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, а в 2014 году в стране была развернута миссия ООН, наделенная широкими полномочиями.