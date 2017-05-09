КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Лига арабских государств (ЛАГ) глубоко обеспокоена опасным распространением холеры в Йемене и гибелью десятков людей от этого инфекционного заболевания. Об этом говорится в распространенном в Каире специальном заявлении Лиги.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, отмечается в нем, "с тревогой отслеживает информацию о распространении холеры в Йемене, которое уже привело к заболеванию тысяч и гибели десятков людей в этой арабской стране". По мнению главы Лиги, на фоне практически полного разрушения системы здравоохранения Йемен "ожидает реальная гуманитарная катастрофа". Аль-Гейт призвал международное сообщество незамедлительно оказать всю возможную помощь Йемену, а государства, которые заявляли о готовности выделить экстренную финансовую поддержку стране на прошедшей недавно в Женеве международной конференции, выполнить свои обязательства.

По последним данным представителей гуманитарных организаций, работающих в Йемене, в крупнейшем городе страны, Сане, и его окрестностях в настоящее время выявлено более 2 тыс. случаев заболевания холерой. Более 30 человек скончались от этой болезни только за минувшие несколько дней.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года альянса, ведомого Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия.