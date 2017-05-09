США и Грузия подписали соглашение по обмену развединформацией и борьбе с терроризмом

Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 22:03
Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 21:46
ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед"Спорт 9 мая, 21:45
Россия призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банкаЭкономика и бизнес 9 мая, 21:42
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмомПолитика 9 мая, 21:22
Самойлова хотела бы выступить на "Евровидении" в 2018 году с новой композициейКультура 9 мая, 20:59
ФИФА будет принимать заявки на проведение ЧМ-2026 до августаСпорт 9 мая, 20:59
Каррера надеется, что не встретится с главным тренером "Челси" Конте в Лиге чемпионовСпорт 9 мая, 20:40
Хоккеисту "Сент-Луиса" Тарасенко не потребуется операцияСпорт 9 мая, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и находящийся с официальным визитом в американской столице премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали во вторник соглашение по обмену разведывательной информацией и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.
"Соглашение представляет собой важный этап в американо-грузинском сотрудничестве в области безопасности. Оно устанавливает правовую основу для обмена разведывательной информацией и усиления контртеррористического сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - отметили в ведомстве.
В заявлении также говорится, что подписанное соглашение способствует "налаживанию взаимодействия грузинских военнослужащих с Вооруженными силами государств-членов НАТО". Документ "поддерживает усилия Грузии по преобразованию своих ВС и прокладывает путь к будущим соглашениям по безопасности между Соединенными Штатами и Грузией", заключили в Госдепе.
Политики также обсудили двусторонние отношения. "Тиллерсон поблагодарил премьер-министра за вклад Грузии в обеспечение международной безопасности и высоко оценил значительный успех в проведении реформ, которого страна достигла после обретения независимости", - отметили в ведомстве, подчеркнув поддержку США "евроатлантической интеграции Грузии".
"Госсекретарь также подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Лидеры договорились продолжать усилия по обеспечению безопасности и процветания Грузии", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.