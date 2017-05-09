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США и Грузия подписали соглашение по обмену развединформацией и борьбе с терроризмом

Международная панорама
9 мая, 21:04 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Отмечается, что подписанное соглашение способствует "налаживанию взаимодействия грузинских военнослужащих с Вооруженными силами государств-членов НАТО"

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и находящийся с официальным визитом в американской столице премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали во вторник соглашение по обмену разведывательной информацией и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

"Соглашение представляет собой важный этап в американо-грузинском сотрудничестве в области безопасности. Оно устанавливает правовую основу для обмена разведывательной информацией и усиления контртеррористического сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - отметили в ведомстве.

В заявлении также говорится, что подписанное соглашение способствует "налаживанию взаимодействия грузинских военнослужащих с Вооруженными силами государств-членов НАТО". Документ "поддерживает усилия Грузии по преобразованию своих ВС и прокладывает путь к будущим соглашениям по безопасности между Соединенными Штатами и Грузией", заключили в Госдепе.

Политики также обсудили двусторонние отношения. "Тиллерсон поблагодарил премьер-министра за вклад Грузии в обеспечение международной безопасности и высоко оценил значительный успех в проведении реформ, которого страна достигла после обретения независимости", - отметили в ведомстве, подчеркнув поддержку США "евроатлантической интеграции Грузии".

"Госсекретарь также подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Лидеры договорились продолжать усилия по обеспечению безопасности и процветания Грузии", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

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