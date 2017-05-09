СМИ: дружественные отношения между КНДР и РФ гарантируют мир в регионе

ПХЕНЬЯН, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Победа России в Великой Отечественной войне "стала событием всемирного значения". Об этом пишет центральная газета КНДР Nodong Sinmun.

"Эта завоеванная ценой крови победа стала исторической победой Советского Союза в войне, в которую были вовлечены около 80% населения земного шара", - отмечается в статье. "Двусторонние отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией отвечают интересам народов двух стран, такие отношения надежно гарантируют сохранение мира в регионе (Северо-Восточной Азии)", - подчеркивает орган ЦК Трудовой партии Корея.

У Монумента "Освобождение"

Сотрудники посольства и других российских учреждений возложили венок и цветы к Монументу "Освобождение" в центре Пхеньяна, установленному в честь советских воинов, отдавших свои жизни за свободу корейского народа. Посвященную Дню Победы церемонию возглавляли посол РФ Александр Мацегора и военный атташе Алексей Бартусов. В рамках акции "Бессмертный полк" работающие в КНДР российские граждане принесли к Монументу фотографии свои родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовали представители министерств иностранных дел и обороны КНДР. Цветы возложили послы, представители дипломатических миссий Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Монголии, ряда других стран, военные атташе Китая, Вьетнама, Кубы, Ирана и Египта.

У мемориала, представляющего собой стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой, был выставлен почетный караул, корейский военный духовой оркестр исполнил марш.

Монумент был установлен после разгрома красноармейцами в 1945 году японской Квантунской армии на Корейском полуострове. На памятнике установлена табличка с выбитой золотыми буквами надписью на русском и корейском языках: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости!".

Церемония возложения венков состоялась также на кладбище в районе Содон, которое считается основным местом захоронения в КНДР советских военнослужащих и членов их семей в период 1945-1950 годов. Память советских воинов почтили и в городах Чондин, Хамхын, Вонсан, Раджин, Хэджу, Нампхо, Синыйджу.