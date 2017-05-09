Правозащитники в США потребовали от администрации Трампа объяснить причины удара по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская правозащитная организация Protect democracy project потребовала через суд от Пентагона, Госдепартамента и минюста США на основании закона о свободе информации предоставить данные, обосновывающие необходимость нанесения ракетного удара по Сирии в начале апреля. Об этом свидетельствуют документы, полученные ТАСС из архива суда.

Как отмечается в указанных материалах, исковое заявление было подано в понедельник в суд федерального округа Колумбия в Вашингтоне. Суд уже направил соответствующие уведомления трем ведомствам, выступающим в качестве ответчиков.

Суть требований

Истцы указывают, что экс-президент США Барак Обама летом 2013 года решил не наносить удар по силам правительства Сирии, не получив одобрения на этот счет со стороны Конгресса США. Такое разрешение так и не было дано законодателями. Правозащитники отмечают, что Трамп отдал соответствующий приказ, не имея согласия Конгресса, "после того, как высказывался против военных действий в отношении сирийского правительства, будучи кандидатом" в президенты.

Американский лидер, объясняя данный шаг, 8 апреля предоставил законодателям объяснение своих действий. Как говорится в иске, это был "документ, немного длиннее одной страницы". В нем утверждалось, что Трамп "действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики".

В исковом заявлении подчеркивается, что в указанном письме Трампа "не разъяснялось, чем был обоснован удар с точки зрения национального или международного права", а также не указано, какими юридическими рамками могут быть ограничены дальнейшие действия президента США в отношении Сирии в военной сфере. Как указывают правозащитники, в послании также не упоминалось, что Вашингтон не получил одобрения Совета Безопасности ООН на эту атаку.

Правозащитники заостряют внимание на том, что заявления представителей Белого дома, Госдепартамента и Пентагона о причинах нанесения указанного удара и о дальнейшей политики США в отношении Сирии в целом в значительной степени противоречат друг другу. Protect democracy project требует от администрации Трампа предоставить подробное разъяснение причин имевшей место атаки, в частности, юридическое.

В число сотрудников Protect democracy project входят юристы, которые ранее работали в администрации Обамы. Организация базируется в Вашингтоне и, как отмечается на ее официальном сайте, пытается не допустить появления в США "современной формы авторитаризма".

Об ударе по Сирии

Вооруженные силы США в ночь на 7 апреля по приказу американского президента запустили 59 крылатых ракет Тomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.