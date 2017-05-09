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Прокуратура Болгарии обвинила бывшего главу МИД в бесхозяйственности

Международная панорама
9 мая, 23:36 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Даниел Митов обвиняется в том, что он не позаботился о вверенном ему государственном имуществе, в результате чего МИД Болгарии был нанесен ущерб на сумму около €250 млн

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СОФИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Бывший министр иностранных дел Болгарии Даниел Митов обвинен в бесхозяйственности. Об этом сообщила Софийская городская прокуратура.

"Бывший министр иностранных дел обвиняется в том, что в период с 15 января 2016 г. по 31 июля 2016 г. не позаботился о вверенном ему государственном имуществе, в результате чего МИД Болгарии был нанесен ущерб на сумму около 500 млн левов (около €250 млн). В качестве меры пресечения в отношении Митова избрана подписка о невыезде", - говорится в сообщении прокуратуры.

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